Axios: Нетаньяху просит Трампа ударить по Ирану после выборов в США

Нетаньяху призывает Трампа возобновить войну с Ираном после выборов в США Axios: Нетаньяху просит Трампа ударить по Ирану после выборов в США

Москва1 ноя Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на возобновлении военных действий против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США. Однако американский лидер пока отдает предпочтение переговорам с Тегераном, утверждает портал Axios со ссылкой на источники.

Как сообщили два источника в Израиле и США, Трамп провел с Нетаньяху "откровенный" телефонный разговор. В нем обсуждались ход переговоров США с Ираном и сроки возможного возобновления военных действий.

Источники сообщили, что Нетаньяху оказывает давление на Трампа, чтобы он нанес удар по Ирану сразу после промежуточных выборов во вторник. Но Трамп пока хочет дать возможность переговорам развиться говорится в материале

Как утверждает портал, подход главы Белого дома "вызвал беспокойство" у Нетаньяху. Разговор двух лидеров израильский источник назвал "жестким", а американский собеседник – "прямым".

Ранее сообщалось, что в Иране опасаются нового витка эскалации в регионе на фоне прошедших парламентских выборов в Израиле.