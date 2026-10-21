Израиль планировал крупную атаку на Иран, однако Трамп заблокировал ее FT: Нетаньяху призывает США возобновить масштабные удары по Ирану

Москва21 окт Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается возобновления масштабной военной операции против Ирана и призывает Вашингтон "завершить начатое". Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, Нетаньяху планировал очередную крупную атаку 10 октября. Операция должна была продолжаться несколько дней. Израильская сторона предусматривала удары по иранским ядерным объектам, электростанциям и другим инфраструктурным сооружениям.

Однако президент США Дональд Трамп сообщил израильской стороне, что Вашингтон не намерен предпринимать шаги, способные привести к дальнейшей эскалации конфликта, до промежуточных выборов в Конгресс. Выборы пройдут 3 ноября.

При этом собеседники FT допускают, что обсуждение новой военной операции может быть частью стратегии давления на Тегеран. По их оценке, эта угроза может подталкивать иранские власти к уступкам.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтверждала, что США не планируют совместные действия с Израилем против Ирана до выборов.