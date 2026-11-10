Москва10 нояВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит президенту США Дональду Трампу и просит возобновить удары по Ирану, сообщает газета The Financial Times (FT).
При этом арабские страны встревожены настойчивыми призывами Нетаньяху к Трампу возобновит боевые действия, отмечает FT.
Нетаньяху звонит Трампу каждый день, чтобы побудить его возобновить войну. Те, кто не хочет войны внутри Белого дома и за его пределами, пытаются противостоять этому. Региональные лидеры говорят Трампу, чтобы он не обострял обстановку и отдал приоритет переговорамприводит FT слова неназванного дипломата
США и Израиль начали 28 февраля 2026 года наносить удары по Ирану, Тегеран ответил своими ударами. Сейчас в конфликте наметилось затишье, стороны ведут переговоры, но риск возобновления боевых действий остается.
Между тем США не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы Нетаньяху создать правительство национального единства и остаться главой правительства.