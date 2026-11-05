Москва5 ноя Вести.Соединенные Штаты не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху создать правительство национального единства, сформировав большинство в парламенте, и остаться главой правительства. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

США не спешат немедленно начать войну, которая помогла бы Биньямину Нетаньяху создать правительство национального единства, создать большинство в парламенте и остаться главой правительства. В общем, на треке отношений между Израилем и Соединенными Штатами Америки происходит что-то новое, что-то тревожное для Израиля и, видимо, не очень приятное для Биньямина Нетаньяху, потому что он предпочитает молчать последние дни, что на него совершенно не похоже отметил журналист

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансовой помощи Израилю на военные нужды со следующего года.

Черную метку прислал Биньямину Нетаньяху сам Дональд Трамп… И оказалось, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили это еще до выборов. А Биньямин Нетаньяху скрывал от своих избирателей то, что теперь Израиль остается один в отношении вооружений… Ни у Министерства обороны Израиля, ни у ЦАХАЛ, ни у министерства финансов нет дополнительных восьми миллиардов [долларов] на ближайшие два года. Они просто были не в курсе, что остаются без этих денег рассказал Пашков

Журналист указал на еще одно заявление с американской стороны, но уже от вице-президента Джей Ди Вэнса, который объяснил поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс войной с Ираном.

Никто не сомневается, что главной движущей силой этой войны… которая началась в феврале и не привела ни к каким результатам, кроме как закрытию Ормузского пролива, этим инициатором был Биньямин Нетаньяху. И, конечно, в Вашингтоне смотрят на него из-за этого косо… То есть Вэнс обозначает некую смену курса в отношении Ирана добавил Пашков

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о скором прекращении финансовой поддержки военных нужд Израиля стало неожиданностью для Тель-Авива. Соглашение о помощи между странами первоначально было рассчитано до 2028 года, поэтому новость о его досрочном прекращении вызвала у израильских военных множество вопросов.