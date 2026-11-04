Москва4 нояВести.Причиной поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс могла стать неудачная военная операция США против Ирана. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что бывшие сторонники Трампа проголосовали во вторник за демократов.
Причина нашего поражения - это война [с Ираном]. Сам президент [США Дональд Трамп] заявил об этом вчера ночью. Если вы хотите доказывать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие шесть лет оправдана, доказывайте. Говорите, что это была оправданная ценанаписал он в соцсети X
Ранее сообщалось, что переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии может негативно сказаться на реализации договоренностей, которые будут достигнуты в ходе переговоров по мирному урегулированию на Украине.