Москва4 ноя Вести.Поражения представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США можно объяснить растерянностью среди избирателей. Об этом американист Дмитрий Дробницкий заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что в исторически консервативных штатах стали побеждать демократы, что может обеспечить им большинство в Сенате.

Растерянность царит сейчас не только среди администрации [президента США Дональда] Трампа, потому что очевидно, что целый ряд фигур может оказаться под ударом растерянности среди избирателей, потому что, скорее всего, именно этой растерянностью и объясняется часть особенно досадных поражений республиканцев на промежуточных выборах считает Дробницкий

Республиканцы на выборах в Конгресс и в местных губернаторских кампаниях терпят поражение в штатах, где ранее пользовались значительной поддержкой. В частности, в Южной Каролине младшая сестра покойного сенатора Линдси Грэма (признан в России террористом и экстремистом) Дарлин Грэм не смогла набрать достаточное количество голосов на выборах в Конгресс, чтобы сохранить свое место в Сенате.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет оставшиеся два года президентского срока "накладывать вето на все подряд" и будет работать с демократами. Одновременно с этим американский лидер опубликовал в соцсетях изображение фирменной красной бейсболки со словом Veto.