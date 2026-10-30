Москва30 окт Вести.Демократическая партия США сейчас крайне разобщена, заявил ИС "Вести" профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

По его словам, сейчас на смену умеренным центристам в партии приходят более радикально настроенные демократы, которых оппоненты из Республиканской партии даже называют коммунистами.

Демократическая партия крайне разобщена, и на это престарелое умеренное центристское руководство партии всячески наступает гораздо более радикальная группа - молодые демократические социалисты. Трамп и республиканцы всячески пытаются их представить в качестве коммунистов, а это такой штамп, который в Америке работает пояснил профессор

При этом, уточнил Коробков, выдвижение ряда леворадикалов в качестве кандидатов в Демократической партии отпугивает значительную часть независимых избирателей.

Кроме того, добавил он, на данный момент ни Демпартия, ни Республиканская партия в США не имеют значительной популярности в американском обществе.

Несмотря на то, что Трамп и республиканцы крайне непопулярны, на данный момент 52% избирателей говорят, что они бы хотели, чтобы Конгресс контролировали демократы и 43% опрошенных - что республиканцы, то есть разрыв 9-12 пунктов в зависимости от опроса. Но одновременно демократы тоже крайне непопулярны как партия добавил он

У республиканцев сейчас негативный рейтинг минус 20 пунктов, а у демократов - минус 16, то есть ненамного лучше, заключил Андрей Коробков.