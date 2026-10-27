Трамп пообещал работать с демократами в случае их победы на выборах в конгресс

Трамп пообещал признать победу в выборах в Конгресс, если она будет честной Трамп пообещал работать с демократами в случае их победы на выборах в конгресс

Москва27 окт Вести.Дональд Трамп заявил, что признает итоги выборов в конгресс 3 ноября при условии, что они будут честными. Кроме того, президент США выразил готовность сотрудничать с демократами в случае, если те получат контроль над конгрессом.

Я признаю (результаты - прим. ред.), если выборы будут честными сказал американский лидер в ходе общения с журналистами

Президент США отметил, что сможет наладить работу с оппозицией в случае, если она получит контроль над законодательным органом.

Мы найдем способ. Такое происходило раньше со многими президентами сказал он

Трамп напомнил, что у него есть "сильное право вето", однако выразил надежду, что до этого не дойдет. По его словам, все закончится работой над договоренностями.

Ранее американский лидер пообещал выплатить по $1 млн каждому, кто сообщит о фальсификациях и подтасовках на выборах в США.