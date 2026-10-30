Москва30 октВести.Представители Демократической партии могут начать расследование против президента США Дональда Трампа, если получат контроль над Конгрессом США после промежуточных выборов, заявил профессор истории, политологии и права Назаретского университета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд в интервью РИА Новости.
Демократы, вероятно, также попытаются отменить многие инициативы Трампа, отметил Ниланд.
Если демократы возьмут Конгресс США под свой контроль, они начнут расследования в отношении президента и, скорее всего, объявят импичмент [главе Пентагона] Питу Хегсетуприводит РИА Новости слова Ниланда
Трамп заявил, что признает итоги выборов в Конгресс США 3 ноября при условии, что выборы окажутся честными.
Трамп готов сотрудничать с демократами в случае, если те выиграют выборы.