Эксперт Ниланд: демократы в случае победы начнут расследование против Трампа

Эксперт: демократы могут начать расследование против Трампа Эксперт Ниланд: демократы в случае победы начнут расследование против Трампа

Москва30 окт Вести.Представители Демократической партии могут начать расследование против президента США Дональда Трампа, если получат контроль над Конгрессом США после промежуточных выборов, заявил профессор истории, политологии и права Назаретского университета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд в интервью РИА Новости.

Демократы, вероятно, также попытаются отменить многие инициативы Трампа, отметил Ниланд.

Если демократы возьмут Конгресс США под свой контроль, они начнут расследования в отношении президента и, скорее всего, объявят импичмент [главе Пентагона] Питу Хегсету приводит РИА Новости слова Ниланда

Трамп заявил, что признает итоги выборов в Конгресс США 3 ноября при условии, что выборы окажутся честными.

Трамп готов сотрудничать с демократами в случае, если те выиграют выборы.