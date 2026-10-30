Эксперт: в случае победы на выборах демократы захотят отменить инициативы Трампа Победа демократов на выборах грозит Трампу расследованием, Хегсету – импичментом

Москва30 окт Вести.Победив на промежуточных выборах в США, демократы, вероятно, начнут расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа и попытаются отменить многие его политические инициативы. Такого мнения придерживается профессор истории, политологии и права Назаретского университета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

Если демократы возьмут Конгресс под свой контроль, они начнут расследования в отношении президента сказал он РИА Новости

Профессор также предположил, что главе Пентагона Питу Хегсету может быть объявлен импичмент.

О возможно импичменте Хегсету ранее говорил член Палаты представителей США от демократов Майк Левин. Он обвинил министра во втягивании США в войну с Ираном и "постоянном предательстве присяги".

До этого Трамп заявил, что ему грозит импичмент в случае победы демократов на промежуточных выборах.