Москва30 октВести.Победив на промежуточных выборах в США, демократы, вероятно, начнут расследование в отношении действующего президента страны Дональда Трампа и попытаются отменить многие его политические инициативы. Такого мнения придерживается профессор истории, политологии и права Назаретского университета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
Если демократы возьмут Конгресс под свой контроль, они начнут расследования в отношении президентасказал он РИА Новости
Профессор также предположил, что главе Пентагона Питу Хегсету может быть объявлен импичмент.
О возможно импичменте Хегсету ранее говорил член Палаты представителей США от демократов Майк Левин. Он обвинил министра во втягивании США в войну с Ираном и "постоянном предательстве присяги".
До этого Трамп заявил, что ему грозит импичмент в случае победы демократов на промежуточных выборах.