Хегсету грозит импичмент при победе демократов на выборах в Конгресс в ноябре Foreign Policy: Хегсету грозит импичмент при победе демократов на выборах

Москва23 окт Вести.Министр войны США Пит Хегсет может столкнуться с попыткой импичмента в случае, если американские демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс США, заявило издание Foreign Policy (FP) со ссылкой на члена Палаты представителей США от демократов Майка Левина.

Уточняется, что сторонники отстранения Хегсета от должности обвиняют его в незаконном продолжение военных ударов по Ирану после истечения установленного законом США 60-дневного срока. Также они оспаривают законность ликвидации Пентагоном более 220 предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Пит Хегсет, вероятно, окажется под пристальным вниманием после промежуточных выборов в ноябре, если демократы получат контроль над Палатой представителей и, возможно, даже над Сенатом… В сентябре республиканец Томас Мэсси внес [в Палату представителей] резолюцию об импичменте Хегсету. Ожидается, что он потребует голосования по этому вопросу после возвращения Палаты представителей с длительного перерыва на время промежуточных выборов - на неделе, следующей за выборами говорится в публикации

Майк Левин в беседе с FP обвинил Хегсета во втягивании США в конфликт с Ираном и заявил, что своими решениями министр "постоянно предавал свою присягу".

Дело не только в войне с Ираном, хотя есть несколько совершенно конкретных обстоятельств, которые вызывают у меня серьезную обеспокоенность… Мы знаем по двум импичментам Трампу, что готовность Сената признать президента виновным практически отсутствует. Но важно понимать, для чего отцы-основатели предназначали процедуру импичмента. В данном случае мы имеем дело с вышедшим из-под контроля министром, который отличается одновременно невероятной самонадеянностью и некомпетентностью. Такое сочетание крайне опасно высказался Левин

Ранее Пит Хегсет запретил сотрудникам Пентагона делать ставки на политические события под угрозой проблем с законом. Он отметил, что информацию с порталов, предлагающих подобные пари, могут использовать "враги" США, а также усомнился, что сотрудники его ведомства будут непредвзято оценивать ситуацию, если будут пользоваться ими.

Кроме того, Пит Хегсет опроверг сообщения о его желании стать президентом США.