Москва21 ноя Вести.Главу Пентагона Пита Хегсета следует подвергнуть импичменту, если президент США Дональд Трамп сам не отправит его в отставку, заявил выдвинутый демократами на пост спикера Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис в интервью газете The New York Times (NYT).

Хегсет превысил свои полномочия и навредил национальным интересам США, отметил Джеффрис.

Пита Хегсета следует подвергнуть импичменту, если Дональд Трамп сам не отправит его в отставку приводит NYT слова конгрессмена

Палата представителей Конгресса США заблокировала ранее резолюцию об импичменте Хегсета.

Отправку резолюции в юридический комитет Палаты представителей поддержали 211 законодателей.