Трамп призвал остановить демократов после попытки импичмента главе Пентагона Трамп заявил о провале импичмента Хегсета и призвал остановить демократов

Москва11 ноя Вести.Попытка импичмента главе Пентагона Питу Хегсету сорвалась, демократов необходимо остановить. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Попытка демократов объявить импичмент военному министру Питу Хегсету с треском провалилась. Все республиканцы, за исключением Томаса Мэсси, главного неудачника, проголосовали за Пита… Демократы продолжают использовать в качестве оружия и эксплуатировать Соединенные Штаты Америки. Их нужно остановить заявил Трамп

До этого он похвалил Хегсета и "поставил" ему оценку "отлично с тремя плюсами" за ответы на обвинения со стороны выдвинувшего резолюцию об импичменте законодателя Томаса Мэсси. Попытку импичмента шеф Пентагона назвал политическим спектаклем и фарсом.

Резолюцию об импичменте Хегсету была внесена в Конгресс США республиканцем Томасом Мэсси. В ней он обвинил шефа Пентагона в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотреблении полномочиями. Республиканцы сумели заблокировать попытку импичмента, добившись одобрения передачи резолюции в юридический комитет Палаты представителей.