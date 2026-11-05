Трамп не хочет смещать Хегсета с поста министра войны, несмотря на жалобы Трамп хочет сохранить Хегсета на посту главы Пентагона

Москва5 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что хочет сохранить министра войны Пита Хегсета на его посту.

Он добавил, что получает жалобы на работу Хегсета от людей, которые им недовольны, но отметил, что не понимает причин такого отношения к главе Пентагона.

Я полностью намерен оставить его сказал Трамп

Ранее телеканала CBS News сообщил, что Трамп хотел возложить ответственность за провал республиканцев на промежуточных выборов на Пита Хегсета и даже рассматривал сценарий ухода Хегсета с поста. По информации издания The Atlantic, глава Белого дома начал выяснять, кто виноват в затянувшемся конфликте с Ираном.

Тем временем конгрессмен США Томас Масси сообщил, что на следующей неделе в американском парламенте могут инициировать процедуру импичмента Пита Хегсета. Источники телеканала CNN отмечали, что эту инициативу могут принять, поскольку республиканцы винят именно Хегсета в своем поражении на промежуточных выборах и затягивании конфликта с Ираном.