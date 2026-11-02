Трамп усомнился в оценках главы Пентагона о ходе войны с Ираном The Atlantic: Трамп ищет виновных в затянувшейся войне с Ираном

Москва2 ноя Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп выясняет, кто несет ответственность за затянувшийся военный конфликт с Ираном. В частности, он интересуется работой главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, пишет The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, внимание Трампа сосредоточено на советниках, которые обещали быстрое завершение войны – задолго до промежуточных выборов в Конгресс. Хегсет и Кейн ранее положительно оценивали перспективы военной операции.

При этом глава Пентагона, как утверждают собеседники журнала, не пользуется популярностью в Белом доме. Некоторые приближенные президента считают, что он представляет ситуацию вокруг Ирана в более благоприятном свете, чем она есть на самом деле.

Хегсет умеет говорить президенту то, что тот хочет услышать заявил один из источников

Как отмечает The Atlantic, Трамп все чаще связывает затянувшийся конфликт с ухудшением политических позиций Республиканской партии.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения, что Белый дом готовит меры в обход американского Конгресса на случай победы демократов на промежуточных выборах.