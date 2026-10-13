Трамп признал, что удары по руководству Ирана могли быть ошибкой Трамп допустил, что США зашли слишком далеко в отношении руководства Ирана

Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон мог зайти чересчур далеко, ликвидировав руководство Ирана в начале конфликта, и теперь американской стороне трудно понять, с кем вести переговоры в Тегеране. Об этом он сказал 12 октября на митинге в штате Огайо, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Возможно, мы зашли слишком далеко в отношении руководства, потому что теперь уже не понимаем, с кем, черт возьми, имеем дело заявил американский лидер

По его словам, в Иране никто не хочет занимать пост главы государства, поскольку потенциальные кандидаты не готовы взять на себя такую роль. При этом президентом Исламской Республики с июля 2024 года остается Масуд Пезешкиан, поэтому, возможно, Трамп имел в виду должность верховного лидера: после убийства аятоллы Али Хаменеи этот пост занял его сын Моджтаба Хаменеи, хотя США распространяют слухи о его гибели. Дважды Трамп подчеркивал, что американская сторона не имеет представления, с кем ей вести диалог, - нужных сведений, как утверждает глава Белого дома, нет ни у спецслужб США, ни у разведывательных структур союзных государств.

Военный конфликт США и Израиля против Ирана начался в феврале. В ходе ударов по высшему руководству республики погибли верховный лидер Али Хаменеи, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, начальник Генштаба Абдольрахим Мусави, а позднее - секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, министр разведки Эсмаил Хатиб и глава разведки КСИР Маджид Хадеми. Российская сторона осудила убийство высокопоставленных иранских чиновников.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен "уничтожить Иран". В прошлом месяце он допустил завершение войны после выборов в конгресс США, на прошлой неделе пообещал не атаковать Иран до выборов и сказал, что Вашингтон ведет "продуктивные дискуссии" с Тегераном.