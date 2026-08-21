"У нас не было выбора": Трамп назвал причину сложностей в переговорах с Ираном Трамп: гибель ряда руководителей Ирана осложнила переговоры с США

Москва21 авг Вести.У США не оставалось другого выхода, кроме как приступить к нанесению ударов по Ирану, поскольку гибель ряда представителей иранского руководства осложнила возможность заключить соглашение между США и Ираном, заявил президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции 77 WABC.

Причина, по которой я поступил так, – у нас не было выбора. И я сделал бы это снова еще сто раз. Они (в Иране – прим. ред.) не могут иметь ядерного оружия, и у них его не будет. Отчасти сложность заключается в том, что многие их лидеры погибли, и теперь заключить сделку непросто заявил Трамп в интервью Майклу Коэну

США сталкиваются с трудностями в определении переговорных партнеров со стороны Ирана, отметил Трамп.

Трамп заявил 18 августа, что США не ведут и не планируют переговоры с Ираном. Однако уже на следующий день президент США допустил возможность возобновления переговоров с Тегераном.

Верховный глава (рахбар) Ирана Моджтаба Хаменеи занял пост своего отца Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля 2026 года.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике после своего избрания в ночь на 9 марта, однако за это время его пресс-служба обнародовала несколько обращений от его имени.

Президент Владимир Путин назвал убийство Али Хаменеи нарушением международного права и норм человеческой морали.