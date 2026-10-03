Трамп: "Не с кем вести дела в Иране, никто не хочет быть новым лидером"

Трамп заявил, что ему "не с кем говорить в Иране" Трамп: "Не с кем вести дела в Иране, никто не хочет быть новым лидером"

Москва3 окт Вести.В Иране отсутствует политический лидер и претенденты на этот пост - это затрудняет диалог между Вашингтоном и Тегераном, заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Алабаме, сообщает Clash Report.

В Иране должны были пройти выборы, но желающих выдвинуть кандидатуру не оказалось. Все сказали: "Я не хочу". Не с кем вести дела в Иране. Никто не хочет быть новым лидером. Спрашиваю, с кем мне говорить в Иране? А в ответ тишина утверждает американский лидер

Ранее глава Белого дома говорил, что у США не оставалось другого выхода, кроме как приступить к нанесению ударов по Исламской Республике, хотя гибель ряда высокопоставленных представителей иранского руководства осложнила возможность заключить соглашение с Тегераном.

Американский лидер заявлял, что Иран долго не протянет, если откажется от сделки с США. Иранскому руководству грозит устранение, если оно не согласится на устраивающую США сделку, считает Трамп.

Верховный лидер (рахбар) Ирана Моджтаба Хаменеи занял пост своего отца Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля 2026 года.

Политик не появлялся на публике с момента своего избрания в ночь на 9 марта, однако за это время его пресс-служба обнародовала несколько обращений от его имени.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Али Хаменеи нарушением международного права и норм человеческой морали.