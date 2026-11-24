NBC: США не отказались от нанесения ударов по высшему руководству Ирана

NBC: в администрации Трампа обсуждают нанесение ударов по лидерам Ирана NBC: США не отказались от нанесения ударов по высшему руководству Ирана

Москва24 ноя Вести.В администрации президента США Дональда Трампа изучают вариант нанесения ударов по лидерам Ирана с целью ликвидировать наиболее радикальных представителей руководства Исламской Республики, сообщил NBC News.

Сторонники этой идеи уверены, что она позволит Трампу завершить конфликт и усилить давление на Тегеран, говорится в статье. Противники подобных планов высказывают опасения, что такие действия могут привести к ужесточению позиции иранского руководства и подорвать доверие к Вашингтону на переговорах о прекращении огня.

Некоторые представители военного командования США также выразили обеспокоенность, что возможная атака на иранских лидеров повысит угрозу безопасности американских официальных лиц.

NBC News обратил внимание, что возможность ликвидации высокопоставленных иранских чиновников давно входит в число вариантов, предлагаемых американскому президенту. В последние недели обсуждение этой инициативы активизировалось на фоне поиска путей завершения конфликта на Ближнем Востоке.

По данным источников телеканала, Трамп пока не принял окончательного решения и рассматривает несколько вариантов, включая возобновление масштабных военных операций против Ирана. Представитель Белого дома заявил, что у американского лидера есть множество вариантов действий, а его главная задача — не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

13 октября Трамп заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда других представителей политического руководства этой страны могла быть ошибкой, поскольку сейчас Вашингтон не понимает, с кем имеет дело. Глава Белого дома также отметил, что сейчас никто не хочет занимать пост руководителя Ирана.