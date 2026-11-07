NBC: в администрации США спорят о том, возобновлять ли удары по Ирану

NBC: в администрации США идут споры о возобновлении ударов по Ирану NBC: в администрации США спорят о том, возобновлять ли удары по Ирану

Москва7 ноя Вести.В администрации президента США Дональда Трампа идут споры о том, нужно ли возобновлять удары по Ирану, сообщает телеканал NBC News.

Так, глава Пентагона Пит Хегсет выступает за возобновление атак, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта, отмечает телеканал.

Сторонники новой военной кампании, включая Хегсета, обвиняют в нынешнем тупике тех, кто в апреле убеждал Трампа заключить меморандум о взаимопонимании с Ираном и приостановить операции, в том числе вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера уточняет NBC News

Хегсет до сих пор настаивает на возобновлении операции против Ирана. Вэнс же, напротив, за несколько дней до промежуточных выборов в Конгресс США направил главе Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо с просьбой начать переговоры и, возможно, предотвратить новые удары со стороны США, подчеркивает телеканал.

После проигрыша республиканцев на выборах Вэнс назвал войну против Ирана причиной поражения и подчеркнул, что дипломатическое урегулирование "является наиболее разумным решением".

Некоторые советники Трампа советуют возобновить удары по Ирану до начала работы Конгресса нового созыва в январе 2027 года, в котором республиканцы лишатся большинства.

Трамп заявил 4 ноября, что считает бомбардировки Ирана оправданными, несмотря на поражение однопартийцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

Глава Белого дома утверждает, что может завершить конфликт с Ираном в любое время, но это нужно сделать "правильно".

По сведениям телеканала CBS News, Трамп намеревался возложить на Хегсета ответственность за провал республиканцев на выборах и даже рассматривал вариант его отставки. Но Трамп отверг эти предположения.