WSJ: в Белом доме усилились споры об Иране после выборов в Конгресс

СМИ узнали о разногласиях в администрации Трампа из-за Ирана WSJ: в Белом доме усилились споры об Иране после выборов в Конгресс

Москва5 ноя Вести.Разногласия относительно Ирана среди американской администрации усилились после промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, некоторые чиновники убеждают американского президента Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану и после этого попытаться добиться мира. Другие считают, что ему следует вовремя остановиться и свернуть военную операцию, следует из публикации издания.

Ранее президент Соединенных Штатов заявил, что конфликт с исламской республикой может завершиться в любой момент, когда он этого захочет. До этого некоторые СМИ писали, что в случае проигрыша партии Республиканцев, Трамп может атаковать Иран.