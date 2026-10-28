WSJ: Трамп в скором времени может объявить о военной кампании против Ирана

США предупредили о возможной военной кампании против Ирана WSJ: Трамп в скором времени может объявить о военной кампании против Ирана

Москва28 окт Вести.Вашингтон сообщил нескольким странам Персидского залива о возможной короткой и интенсивной военной кампании против Ирана.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что военная операция может пройти после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США предупредили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании после промежуточных выборов в США следует из публикации издания

Согласно сведениям WSJ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о возобновлении военной операции. Если она все же будет одобрена, основными целями могут стать иранская инфраструктура и ядерные объекты.

Ранее Трамп заявил, что лишит Тегеран ядерного оружия.