Москва28 октВести.Вашингтон сообщил нескольким странам Персидского залива о возможной короткой и интенсивной военной кампании против Ирана.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Уточняется, что военная операция может пройти после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.
По словам источников, знакомых с ходом переговоров, США предупредили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании после промежуточных выборов в СШАследует из публикации издания
Согласно сведениям WSJ, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о возобновлении военной операции. Если она все же будет одобрена, основными целями могут стать иранская инфраструктура и ядерные объекты.
Ранее Трамп заявил, что лишит Тегеран ядерного оружия.