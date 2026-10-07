Пентагон по запросу Белого дома прорабатывает сценарии ударов по Ирану Atlantic: Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану

Москва7 окт Вести.Белый дом дал Пентагону поручение проработать вариант ударов по Ирану до промежуточных выборов в США.

Об этом сообщил журнал The Atlantic.

По данным источников издания, планы готовит Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Президент США Дональд Трамп, как утверждается, хочет добиться снижения цен на бензин и успехов в конфликте до голосования. При этом масштаб и цели ударов пока обсуждаются.

3 октября американский лидер заявил, что ему предстоит решить вопрос конфликта с Ираном, который закончится "по-хорошему или по-плохому".