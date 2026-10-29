WSJ: Пентагон подготовил для Трампа варианты действий против Ирана

Пентагон подготовил для Трампа сценарии действий против Ирана WSJ: Пентагон подготовил для Трампа варианты действий против Ирана

Москва29 окт Вести.Глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу сценарии действий против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

На встрече с Трампом присутствовали также глава Пентагона Пит Хегсет и глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

Купер доложил Трампу варианты военных действий против Ирана отмечает WSJ

Редкий визит Купера в Белый дом произошел на фоне возможного возобновления Вашингтоном крупных боевых действий против Тегерана, уточняет газета.

Агентство Associated Press передало, что США предупредили страны Ближнего Востока и своих союзников в регионе о возможном возобновлении атак на Иран после проведения промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.

Между тем Трамп заявил, что США намерены очень быстро добиться завершения войны с Ираном.