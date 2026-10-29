Москва29 октВести.Глава Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил президенту США Дональду Трампу сценарии действий против Ирана, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
На встрече с Трампом присутствовали также глава Пентагона Пит Хегсет и глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.
Купер доложил Трампу варианты военных действий против Иранаотмечает WSJ
Редкий визит Купера в Белый дом произошел на фоне возможного возобновления Вашингтоном крупных боевых действий против Тегерана, уточняет газета.
Агентство Associated Press передало, что США предупредили страны Ближнего Востока и своих союзников в регионе о возможном возобновлении атак на Иран после проведения промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября.
Между тем Трамп заявил, что США намерены очень быстро добиться завершения войны с Ираном.