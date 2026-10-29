Москва29 окт Вести.США намерены очень быстро добиться завершения войны с Ираном, заявил президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Огайо.

Мне нужно покончить с войной против Ирана. Я сделаю это очень быстро. Они очень сильно пострадали. Мы покончим с этим. Не мы начали эту войну. С этим следовало разобраться задолго до того, как я пришел [к власти] другим президентам или другим странам. Об этом должны позаботиться другие президенты. Иран никогда не получит ядерного оружия