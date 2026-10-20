Москва20 октВести.Соединенные Штаты Америки могут заверить конфликт с Ираном в короткие сроки, потому что у исламской республики больше нет возможности получить ядерное оружие.
С таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп перед сторонниками в штате Канзас.
У них не может быть ядерного оружия, и у них не будет его. Кто-то сказал: "Вы можете уйти прямо сейчас". И это правдасказал американский лидер
Ранее Трамп уточнял, что война США против Ирана очень скоро подойдет к концу, а именно - сразу после промежуточных выборов в Конгресс или даже до них, потому что Тегеран отказался от любых планов по ядерному оружию.