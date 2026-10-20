Трамп: США могут быстро завершить конфликт, у Ирана нет шансов на ядерное оружие

Трамп заявил, что может завершить конфликт с Ираном в очень короткие сроки Трамп: США могут быстро завершить конфликт, у Ирана нет шансов на ядерное оружие

Москва20 окт Вести.Соединенные Штаты Америки могут заверить конфликт с Ираном в короткие сроки, потому что у исламской республики больше нет возможности получить ядерное оружие.

С таким утверждением выступил американский лидер Дональд Трамп перед сторонниками в штате Канзас.

У них не может быть ядерного оружия, и у них не будет его. Кто-то сказал: "Вы можете уйти прямо сейчас". И это правда сказал американский лидер

Ранее Трамп уточнял, что война США против Ирана очень скоро подойдет к концу, а именно - сразу после промежуточных выборов в Конгресс или даже до них, потому что Тегеран отказался от любых планов по ядерному оружию.