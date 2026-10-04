Трамп сообщил, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном

Трамп анонсировал принятие решения по Ирану Трамп сообщил, что ему предстоит принять решение относительно конфликта с Ираном

Москва4 окт Вести.Президенту США Дональду Трампу предстоит принять решение, касающееся конфликта с Ираном. Об этом сам американский лидер рассказал журналистам.

По словам Трампа, США могут завершить конфликт "по-хорошему или по-плохому".

У нас есть решение, которое я приму касательно Ирана сказал он

Ранее глава Белого дома подчеркнул, что для Вашингтона ситуация складывается хорошо, а у Тегерана дела идут "не лучшим образом".

Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отметил, что Исламская Республика хочет попытаться положить конец кризису дипломатическим путем и рассчитывает получить гарантии от США по поводу прекращения войны.