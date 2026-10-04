Москва4 октВести.Президенту США Дональду Трампу предстоит принять решение, касающееся конфликта с Ираном. Об этом сам американский лидер рассказал журналистам.
По словам Трампа, США могут завершить конфликт "по-хорошему или по-плохому".
У нас есть решение, которое я приму касательно Иранасказал он
Ранее глава Белого дома подчеркнул, что для Вашингтона ситуация складывается хорошо, а у Тегерана дела идут "не лучшим образом".
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отметил, что Исламская Республика хочет попытаться положить конец кризису дипломатическим путем и рассчитывает получить гарантии от США по поводу прекращения войны.