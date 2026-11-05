Москва5 нояВести.Некоторые представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хотят, чтобы американский лидер продолжил морскую и экономическую блокаду Ирана. Об этом сообщает издание Axios.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и другие советники хотят, чтобы Трамп дал морской блокаде и кампании экономического давления больше временипишет Axios
Информация о возобновлении ударов по Ирану начала расходиться по американским СМИ еще до начала выборов в Конгресс США. Тогда некоторые крупные издания сообщали, что этот сценарий вполне вероятен, если республиканцы проиграют выборы. Сам глава Белого дома сначала подтверждал эту мысль, но позже заявил, что таких планов пока нет и что война с Тегераном может закончиться "в любой момент", когда он "сам того пожелает".