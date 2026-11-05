СМИ: в администрации президента США выступают за продолжение блокады Ирана Axios: глава ЦРУ и министр финансов США выступают за продолжение блокады Ирана

Москва5 ноя Вести.Некоторые представители администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хотят, чтобы американский лидер продолжил морскую и экономическую блокаду Ирана. Об этом сообщает издание Axios.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент и другие советники хотят, чтобы Трамп дал морской блокаде и кампании экономического давления больше времени пишет Axios

Информация о возобновлении ударов по Ирану начала расходиться по американским СМИ еще до начала выборов в Конгресс США. Тогда некоторые крупные издания сообщали, что этот сценарий вполне вероятен, если республиканцы проиграют выборы. Сам глава Белого дома сначала подтверждал эту мысль, но позже заявил, что таких планов пока нет и что война с Тегераном может закончиться "в любой момент", когда он "сам того пожелает".