"У меня не было выбора": Трамп объяснил, почему начал войну с Ираном Трамп заявил, что начал войну с Ираном из-за отсутствия выбора

Москва4 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на месте строительства нового банкетного зала Белого дома, что начал боевые действия против Ирана, поскольку у него не было другого выхода.

Трампа спросили, была ли война против Ирана оправданной. В ответ он заявил, что начало вооруженного конфликта было единственным способом предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

У меня не было выбора. Мы должны были это сделать сказал глава Белого дома

Кроме того, Трамп признал, что на фоне конфликта с Ираном в стране выросли цены на бензин, из-за чего республиканцы потеряли контроль над Конгрессом США по итогам промежуточных выборов.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Иране стала одной из главных причин поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Вэнс отметил, что многие из проголосовавших против республиканцев избирателей ранее поддерживали Трампа, но затем были озлоблены его политикой. Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший назвал слова Вэнса "стопроцентной правдой".