Трамп-младший поддержал слова Вэнса о влиянии войны с Ираном на выборы в США

Сын Трампа согласился с Вэнсом, что война с Ираном стоила республиканцам выборов Трамп-младший поддержал слова Вэнса о влиянии войны с Ираном на выборы в США

Москва4 ноя Вести.Дональд Трамп-младший, сын американского президента, поддержал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что конфликт Соединенных Штатов с Ираном мог стать причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Каждое слово, которое он сказал - стопроцентная правда прокомментировал он пост Вэнса в соцсети X

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по результатам промежуточных выборов в США Демпартия получит контроль над обеими палатами Конгресса - Палатой представителей и Сенатом.

При обсуждении итогов выборов Вэнс назвал неудачную военную операцию США против Ирана причиной, по которой Республиканская партия проиграла демократам.

Он отметил, что среди проголосовавших за демократов было много людей, которые отдали свой голос за Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году, но позднее были разозлены конфликтом с Ираном, а также инфляцией, стоимостью жизни и политикой Белого дома в отношении Израиля.