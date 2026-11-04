Москва4 ноя Вести.Фатальным моментом для президента США Дональда Трампа на промежуточных выборах стала война с Ираном, которая повлекла за собой массу экономических проблем и сформировала идеальный шторм для республиканцев. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, американцы голосовали на промежуточных выборах прежде всего против экономического курса администрации Трампа, во многом завязанного на геополитику.

Всегда есть фатальный момент. Я думаю, что фатальным, конечно, моментом для Трампа стала война с Ираном. Война с Ираном потянула за собой массу других проблем, прежде всего экономических, она как бы сформировала идеальный шторм. От бензина, как от производной, – там все, как от форманты. На этом держится и инфляция, на этом держатся и потребительские настроения, цены – все. То есть вот втянувшись в эту войну или позволив себя втянуть в эту войну, Трамп, конечно, очень сильно подорвал возможности для того, чтобы второе его президентство, в принципе, воспринималось успешно отметил Богданов

Ранее Дональд Трамп признал, что война с Ираном отрицательно сказывается на рейтинге Республиканской партии.