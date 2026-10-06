Богданов: если Трамп станет "хромой уткой", то от него можно ждать что угодно

Богданов пояснил последствия в случае проигрыша республиканцев на выборах в США Богданов: если Трамп станет "хромой уткой", то от него можно ждать что угодно

Москва6 окт Вести.Заявления президента США Дональда Трампа о влиянии украинских ударов по НПЗ на цену топлива в США являются сигналом о том, что в случае поражения республиканцев на выборах ответственность за это будет возложена, в том числе на Киев, что чревато непредсказуемыми последствиями. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

У фразы Дональда Трампа о том, что цены на топливо растут из-за украинских ударов по российским НПЗ, а также из-за действий демократической партии США - есть вполне понятный для MAGA-аудитории перевод. Если республиканцы проиграют промежуточные выборы, то это случится в равной степени и из-за коллективного Барака Обамы [экс-президента США] и из-за отдельно взятого [главы киевского режима Владимира] Зеленского. Тем, кто в Киеве, не стоит недооценивать возможные последствия. От хромой утки, каковой Трамп станет, потеряв Конгресс, ждать можно что угодно написал Богданов

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в росте цен на топливо виноваты Украина и Демократическая партия. По его мнению, ситуация в Ормузском проливе уже не влияет на рынок углеводородов, поскольку рекордные объемы нефти почти ежедневно поступают на рынок.