В Киеве опасаются давления со стороны США после заявлений Трампа Bild: на Украине опасаются давления со стороны США после заявлений Трампа

Москва12 окт Вести.Киев опасается, что Вашингтон усилит давление и принудит его остановить удары по российским НПЗ на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на украинских чиновников.

На Украине растет опасение, что в ближайшие недели Дональд Трамп может пойти еще дальше — например, чтобы остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы говорится в публикации

По данным газеты, у Вашингтона есть значительные рычаги давления для достижения этой цели. Речь, в частности, об ограничении обмена разведданными и сокращении поставок оружия, и это создает серьезные риски для Киева.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог несколько раз завершить конфликт, однако не сделал этого. Поэтому, по словам американского лидера, Украине нужен новый лидер. В ответ на это Зеленский позднее сообщил, что Украина будет готова к выборам в течение 60 дней после того, как США обеспечат ее безопасность.