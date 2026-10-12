Москва12 октВести.Киев опасается, что Вашингтон усилит давление и принудит его остановить удары по российским НПЗ на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет немецкий Bild со ссылкой на украинских чиновников.
На Украине растет опасение, что в ближайшие недели Дональд Трамп может пойти еще дальше — например, чтобы остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводыговорится в публикации
По данным газеты, у Вашингтона есть значительные рычаги давления для достижения этой цели. Речь, в частности, об ограничении обмена разведданными и сокращении поставок оружия, и это создает серьезные риски для Киева.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский мог несколько раз завершить конфликт, однако не сделал этого. Поэтому, по словам американского лидера, Украине нужен новый лидер. В ответ на это Зеленский позднее сообщил, что Украина будет готова к выборам в течение 60 дней после того, как США обеспечат ее безопасность.