Иностранные СМИ - о главной дилемме Зеленского по отношению к Трампу Politico: дилемма Зеленского заключается в возможной степени злости на Трампа

Москва13 окт Вести.Главная дилемма Владимира Зеленского в отношении президента США Дональда Трампа заключается в том, насколько сильно глава киевского режима может на него разозлиться, поскольку от этого зависит, будет ли Украина получать финансирование от Вашингтона. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, Украину потрясли планы США отменить ряд санкций в отношении Москвы ради топливной сделки, в рамках которой предполагается импорт российского дизеля и других нефтепродуктов. Для этого Трамп приказал Зеленскому прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в РФ, однако тот, судя по всему, не собирается подчиняться.

Владимир Зеленский имеет право злиться... Вопрос для Зеленского заключается в том, насколько он может позволить себе быть злым... Он рискует спровоцировать Трампа на прекращение жизненно важной разведывательной поддержки со стороны США или на то, чтобы тот оказал давление на Илона Маска и тот отключил интернет-сервис Starlink компании SpaceX, от которого сильно зависят украинские военные говорится в публикации

Авторы статьи также предполагают, что глава киевского режима, возможно, рассчитывает на то, что Трамп выйдет из грядущих промежуточных выборов ослабленным.

Однако, как отмечают собеседники издания, Зеленский недооценивает, насколько опасным "может быть раненый Трамп". Так, например, Вашингтон уже пригрозил свернуть программу, в рамках которой союзники закупают американское оружие для Украины. Это приведет к серьезным перебоям в поставках и вынудит Киев еще больше полагаться на своих европейских союзников, которые и так испытывают трудности с перевооружением.