Strategic Culture: ответ Зеленского Трампу ухудшил его положение Strategic Culture: ответ Зеленского на слова Трампа сыграл против него

Москва12 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский резкой реакцией на сделку между Россией и США, о которой ранее рассказал американский президент Дональд Трамп, лишь ухудшил свое положение, пишет Strategic Culture.

Ранее Зеленский в соцсетях раскритиковал решение снять американские санкции с российского дизельного топлива после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В публикации отмечается, что после заявления Зеленского Трамп пригрозил ему отстранением от должности. По мнению автора материала, это свидетельствует о том, что терпение американского лидера подошло к пределу, и он начал воспринимать главу киевского режима как источник проблем.

Издание также пишет, что после того как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц придут к выводу, что мир остается единственным возможным вариантом, а Зеленский является главным реальным препятствием на пути к нему, они поступят так же, как и другие лидеры ЕС, последуют примеру Вашингтона.

Ранее президент США обвинил Зеленского в том, что тот игнорировал просьбы Вашингтона не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По словам Трампа, Зеленский уже давно должен был заключить мир с Москвой, однако вместо этого, как считает глава Белого дома, создал проблемы для всего мира.

Трамп также предложил провести на Украине выборы, чтобы граждане страны могли выбрать более договороспособного лидера.