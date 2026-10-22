Москва22 окт Вести.Положение главы киевского режима Владимира Зеленского осложнилось сразу по четырем направлениям, пишет The American Conservative (AC).

Как отмечает издание, нынешняя череда кризисов является для Зеленского самым серьезным испытанием за все время его нахождения у власти.

Позиции Зеленского подрываются по четырем направлениям: общая поддержка внутри страны, отношение к нему членов его партии, финансовая помощь со стороны Европы и ухудшение отношений с президентом [США] Дональдом Трампом говорится в публикации AC

По оценке издания, в начале этого месяца Трамп принял три решения, которые в совокупности могли стать переломным моментом для украинского руководства, неохотно идущего на компромиссы. Речь идет о заключении сделки по поставкам дизельного топлива с РФ, требовании к украинским вооруженным силам прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам и отмене новых санкций против Москвы.

Накануне The American Conservative писало, что давление президента США на Зеленского может оказаться полезным для скорого заключения мира.