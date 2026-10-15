Москва15 окт Вести.Владимир Зеленский оказался в тяжелом эмоциональном состоянии на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном и после прекращения передачи американских разведывательных данных, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв - европейский срыв - на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США отметил Христофору в эфире своего YouTube-канала

По оценке журналиста, происходящее стало серьезным ударом для украинского руководства. Журналист связал реакцию Зеленского с изменениями в политике администрации президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Христофору также утверждает, что прекращение обмена разведывательной информацией могло повлиять на способность Киева заблаговременно реагировать на ракетные удары. В частности, он связал с этим атаки по украинской столице, во время которых, по его словам, не были своевременно включены сигналы воздушной тревоги.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Зеленскому пора уйти в отставку.