Христофору: Зеленский дерзок до неприличия, но США могут не поставить ракеты Журналист Христофору объяснил, чем грозят Зеленскому его дерзкие выходки

Москва27 окт Вести.Дерзкие выходки главы киевского режима Владимира Зеленского могут стоить ему поддержки США. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

В эфире своего YouTube-канала журналист отметил, что резкие выпады Зеленского в адрес главы американского военного ведомства Пита Хегсета могут привести к тому, что Киев лишится всего, чем ему помогают США, и прежде всего вооружения.

Зеленский дерзок до неприличия в своем хамстве в адрес страны, которая может лишить Киев всего. Хегсет ведь не станет молчать, а просто возьмет и не поставит ракеты. Вот и все сказал Христофору

Заявления Зеленского о том, что никакой нейтралитет невозможен, его отказ идти на уступки и постоянные требования о поставках ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot или снятии ограничений на работу системы Starlink, – это не что иное как свидетельство абсолютного непонимания реального положения дел, подчеркнул журналист.

Все эти одиозные заявления Зеленского оторваны от реальности и звучат попросту глупо, заключил Христофору.

Ранее Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержках ракет для систем ПВО Patriot.