Москва27 октВести.Дерзкие выходки главы киевского режима Владимира Зеленского могут стоить ему поддержки США. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.
В эфире своего YouTube-канала журналист отметил, что резкие выпады Зеленского в адрес главы американского военного ведомства Пита Хегсета могут привести к тому, что Киев лишится всего, чем ему помогают США, и прежде всего вооружения.
Зеленский дерзок до неприличия в своем хамстве в адрес страны, которая может лишить Киев всего. Хегсет ведь не станет молчать, а просто возьмет и не поставит ракеты. Вот и всесказал Христофору
Заявления Зеленского о том, что никакой нейтралитет невозможен, его отказ идти на уступки и постоянные требования о поставках ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot или снятии ограничений на работу системы Starlink, – это не что иное как свидетельство абсолютного непонимания реального положения дел, подчеркнул журналист.
Все эти одиозные заявления Зеленского оторваны от реальности и звучат попросту глупо, заключил Христофору.
Ранее Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержках ракет для систем ПВО Patriot.