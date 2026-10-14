Москва14 октВести.Отсутствие разведданных от США об ударе России по Киеву стало тревожным знаком для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в YouTube-канале.
Возможно, это послание администрации (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа и Белого дома Зеленскому и его европейским покровителямотметил Христофору
По мнению журналиста, Вашингтон мог таким образом "преподать урок" Зеленскому после недавних перепалок с Трампом.
Украинские СМИ со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина сообщили, что Киев не получал разведданных от западных партнеров о пусках российских ракет.