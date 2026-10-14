Христофору: молчание США стало тревожным знаком для Зеленского Христофору считает, что США преподают урок Зеленскому

Москва14 окт Вести.Отсутствие разведданных от США об ударе России по Киеву стало тревожным знаком для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в YouTube-канале.

Возможно, это послание администрации (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа и Белого дома Зеленскому и его европейским покровителям отметил Христофору

По мнению журналиста, Вашингтон мог таким образом "преподать урок" Зеленскому после недавних перепалок с Трампом.

Украинские СМИ со ссылкой на советника Зеленского Дмитрия Литвина сообщили, что Киев не получал разведданных от западных партнеров о пусках российских ракет.