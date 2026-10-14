Военкор Коц заявил, что США поставили Украину на "беззвучный режим" Военкор Коц: США поставили Киев на "беззвучный режим"

Москва14 окт Вести.Вашингтон поставил Украину на "беззвучный режим", приостановив передачу Киеву разведданных о пусках баллистических ракет ВС РФ. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, которые приводит KP.RU, глава киевского режима Владимир Зеленский уже вторые сутки жалуется на то, что американские партнеры не предупредили их о пусках российских ракет.

Заокеанский будильник Банковой, похоже, поставили на беззвучный отмечается в публикации

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных от США.