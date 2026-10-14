Медведев: Зеленский без помощи США слепнет, мечется и паникует Медведев: Зеленский без американских разведданных слепнет, мечется и паникует

Москва14 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных от США, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Зеленая вошь возмущена отсутствием разведданных от американцев. Без них она слепнет, мечется и паникует. А что она хотела? Когда хамишь спонсорам, они злятся. И [президент США Дональд] Трамп не [Олаф] Шольц (экс-канцлер Германии - прим. ред.) написал Медведев в MAX-канале

Зампред Совбеза отметил, что глава Белого дома "не хочет быть ливерной колбасой и не любит, когда его кусают кровососущие насекомые".

Таким образом Медведев напомнил о высказывании бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, назвавшего Шольца "обиженной колбасой".

Ранее Зеленский после встречи с канадским премьером заявил, что западные партнеры во второй раз не предупредили Украину о ракетных ударах по Киеву через каналы военной разведки.