Впервые за 8 лет Пугачева выступит с сольным концертом в Турции

Пугачева впервые за 8 лет выступит с сольным концертом в Турции Впервые за 8 лет Пугачева выступит с сольным концертом в Турции

Москва29 ноя Вести.Российская певица Алла Пугачева выступит с первым почти за 8 лет сольным концертом, который состоится 1 мая 2027года в Стамбуле. Об этом заявил продюсер Андрей Разин.

По его словам, которые приводит издание StarHit, концерт пройдет в отеле Ciragan Palace Kempinski.

Я поздравляю Аллу Борисовну с тем, что она решилась на этот сольный концерт, который очень удобен. И я предпочитаю такие концерты сказал Разин

Концерт продлится около полутора часов, а стоимость билета составит 6 тыс. евро (около 540 тыс. рублей – Прим. ред.). Продюсер подчеркнул, что цена билета обоснована, так как помимо исполнения песен в рамках камерного вечера программа также предполагает общение Пугачевой со зрителями.

Последнее большое выступление Пугачевой было 17 апреля 2019 года. Тогда ее концерт состоялся в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к ее 70-летнему юбилею.

В 2022 году Пугачева вместе с детьми уехала из России вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Сначала семья жила в Израиле, затем перебралась на Кипр. Сейчас супруги снимают виллу в Лимасоле.