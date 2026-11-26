Москва26 ноя Вести.Певица Алла Пугачева поделилась в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) новым селфи без макияжа.

В 2022 году Пугачева вместе с детьми уехала из России вслед за супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Сначала семья жила в Израиле, затем перебралась на Кипр. Сейчас супруги снимают виллу в Лимасоле.

При этом Пугачева все еще владеет особняком в Подмосковье. Дом находится в деревне Малые Бережки Истринского района. При этом ранее государство лишило ее права на владение землей вблизи дома и Истринского водохранилища.

Ранее Московский городской суд отказал главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину в удовлетворении жалобы на решение по гражданскому иску к Пугачевой. Бородин требовал у артистки 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда после ее интервью, где она, по словам Бородина, позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес.