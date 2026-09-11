Экс-участница "Дома-2" получила условный срок за публикацию прогулки голой Суд приговорил треш-блогера Брагину к 3 годам за публикацию порноматериала

Москва11 сен Вести.Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Брагина была признана виновной в распространении материалов порнографического характера в интернете. Ее приговорили к трем годам условного срока, сообщает РЕН.

Сама блогер не стала оспаривать решение суда. Она заявила, что не думала о последствиях в момент публикации откровенного контента в сети.

Я очень много чего переосмыслила. У меня сейчас эмоциональный шок заявила она

Брагина была задержана после того, как устроила прогулку по территории ЖК на северо-западе Москвы в голом виде. Все это она снимала в формате "кружочков" и выкладывала в свой Telegram-канал.

Она была арестована, оштрафована, а после - и отправлена под домашний арест.