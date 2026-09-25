Александра Савельева не собирается разводиться, хотя есть сложности в браке

Певица Александра Савельева рассказала о сложностях в браке Александра Савельева не собирается разводиться, хотя есть сложности в браке

Москва25 сен Вести.Александра Савельева и Кирилл Сафонов переехали в Израиль в 2022 году, но затем Александра с сыном Леоном вернулись в Россию, а ее супруг остался жить в другой стране. После этого пошли слухи о возможном разладе в их семье. Однако певица рассказала, что не собирается разводиться сообщает KP.RU.

Сложности есть, но мы не разводимся… К сожалению, да. Сейчас непростой период призналась Савельева

По словам певицы, будущее с ее супругом она видит светлым. Артистка также освоила новую профессию, она стала психотерапевтом. И многие читатели ее блога, приняли откровения Александры об абьюзивных отношениях за ее личную историю, но сама певица это опровергла.

Я просто рассказывала про случай из практики. Ко мне приходит огромное количество людей. Огромное количество историй. Я их освещаю сказала артистка

Александра Савельева также призналась, что не верит в семейные кризисы.

Огромное количество есть техник, даже психотерапевтических, которые могут вернуть паре нормальный баланс поделилась певица

Сейчас Александра Савельева продолжает записывать песни и планирует сняться в кино, если позволит время, так как ребенок-первоклассник требует много внимания.