"Перестать жить прошлым": певица Алсу рассказала о разводе с Яном Абрамовым Алсу рассказала, как пережила развод с Яном Абрамовым

Москва23 сен Вести.Певица Алсу в эксклюзивном интервью KP.RU рассказала о том, как ей удалось пережить развод с Яном Абрамовым. По ее словам, при разводе важно перестать жить прошлым и направить все силы и энергию на себя.

Не на обиды, не на выяснение, кто прав, кто виноват, не на бесконечное прокручивание того, что уже невозможно изменить подчеркнула Алсу

По словам певицы, после развода и связанных с ним перемен в жизни она не давала сама себе сидеть без дела. Занималась работой, музыкой, спортом, проводила время с детьми и близкими, уделяла время самой себе.

Не для того, чтобы убежать от переживаний, - их тоже нужно прожить, а чтобы снова почувствовать вкус собственной жизни пояснила Алсу

По словам певицы, главное - не воспринимать окончание отношений как окончание счастья. Она отметила, что порой то, что поначалу кажется разрушением привычного мира, через какое-то время оказывается началом совершенно новой главы.

Алсу посоветовала женщинам, попавшим в подобную ситуацию, начать верить в себя и научиться привносить счастье в жизнь, а не ждать, что кто-то придет и сделает это за тебя.

А дальше жизнь удивительным образом начинает открывать новые двери. Главное - не бояться в них входить отметила певица

Брак Алсу Сафиной и Яна Абрамова был зарегистрирован в 2006 году, развод – в августе 2024 года. У пары трое детей.