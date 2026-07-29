Москва29 июл Вести.Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес Викарио после развода с мужем лишилась 36 млн евро, заработанных в ходе карьеры. Об этом она рассказала в интервью программе Universo Calleja.

По словам спортсменки, она доверила управление финансами мужу и не вникала в банковские операции.

В 2024 году суд Барселоны признал Санчес Викарио и ее бывшего супруга Хосепа Сантакану виновными в сокрытии активов для уклонения от выплаты долга Banque de Luxembourg. Известная теннисистка получила два года условно, также она обязана вместе с бывшем мужем выплатить кредиторам 6,6 млн евро.

Сейчас Санчес Викарио живет в США, работает теннисным тренером и направляет половину своих доходов на погашение задолженности.