Москва21 июн Вести.Судья Хуан Карлос Пейнадо принял решение начать судебное разбирательство в отношении Бегоньи Гомес, супруги председателя правительства Испании Педро Санчеса.

Гомес подозревается в совершении ряда преступлений, включая растрату, использование служебного положения, неправомерное присвоение товарного знака и коррупцию в сфере бизнеса.

Согласовано начало слушаний по существу против обвиняемых сторон. В качестве меры пресечения, среди прочего, судья постановил изъять паспорт Гомес и запретил ей покидать территорию страны, сообщает ТАСС.

По данным агентства Europa Press, следствие под руководством судьи касалось нескольких аспектов деятельности Гомес. Одно из направлений расследования было связано с предполагаемым использованием ею связей в интересах предпринимателя Хуана Карлоса Баррабеса. Другое направление затрагивало деятельность супруги премьера в Мадридском университете Комплутенсе. Кроме того, Пейнадо изучал обстоятельства возможного незаконного присвоения программного обеспечения одной из кафедр этого учебного заведения, а также назначение Кристины Альварес в качестве советницы Гомес.

Ранее сообщалось, что Санчес останется премьером Испании несмотря на расследование против его жены.