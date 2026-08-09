Премьер Испании появился на фото в аккаунте своей пресс-службы без ног

Пресс-служба премьера Испании опубликовала его странную фотографию Премьер Испании появился на фото в аккаунте своей пресс-службы без ног

Москва9 авг Вести.Пресс-служба премьер-министра Испании Педро Санчеса разместила в соцсети Х фото, на котором у Санчеса отсутствуют ноги, что вызвало бурное обсуждение в испанских СМИ.

Фото Санчеса появилось в официальном аккаунте пресс-службы 7 августа после того, как Санчес провел совещание по ситуации с иммигрантами в испанском анклаве Сеута.

На фото видно, что Санчес сидит за стеклянным столом в розовой рубашке перед экраном телевизора с изображением участников видеоконференции. Ниже пояса у Санчеса ничего нет, хотя ноги, по сути, должны просматриваться из-под стола.

СМИ выдвинули две версии произошедшего. Согласно первой версии никакой ретуши нет, а ноги просто скрыты из-за особенностей перспективы, стеклянной столешницы, металлических ножек мебели и угла съемки.

Вторая версия гласит, что фото намеренно отредактировано, чтобы скрыть неуместную летнюю обувь Санчеса.

Пользователи в соцсетях начали иронизировать над неудачным снимком и выкладывать свои варианты, как могли бы выглядеть конечности испанского премьера. Например, Санчесу прифотошопили гигантские куриные лапы, женские ноги с каблуками или ласты.

История отсылает к резонансной ситуации 2021 года: тогда пресс-служба также распространила фотографию Санчеса, на которой под деловым пиджаком премьера виднелись летние альпаргаты.

Тот снимок стал поводом для многочисленных насмешек из-за неформального вида политика. По всей видимости, именно стремление избежать повторения той истории и привело к нынешней "ретуши", которая стала новым поводом для критики.

Ранее Санчеса освистала толпа во время его визита в Сеуту.