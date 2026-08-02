Стало известно, чем Испании может грозить наплыв мигрантов в Сеуте Эксперт объяснил, чем Испании может грозить наплыв мигрантов в Сеуте

Москва2 авг Вести.Наплыв мигрантов в Сеуте ставит под вопрос будущее премьер-министра Испании Педро Санчеса. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-международник Андрей Кортунов.

Эксперт отметил, что позиции Санчеса и его коалиции и до миграционного кризиса были довольно слабыми.

Он может опереться … на небольшое большинство в парламенте, причем его коалиция – это не только социалистическая рабочая партия, которую он возглавляет, но это еще и несколько небольших партий, которые, в общем, могут изменить свои позиции по политическим вопросам. И помимо миграционного кризиса к правительству Санчеса предъявляется много претензий. То есть там есть коррупционные скандалы, есть вопросы по социальным программам. Конечно же, против него выступают не только правые в Европе, но активно и [президент США] Дональд Трамп сказал он

Также он добавил, что речь идет о глубоком политическом расколе внутри Европы.

Потому что значительная часть основных европейских стран правеет. Ну, а Испания оказывается на левом фланге, и здесь союзников у Санчеса не очень много. Поэтому, конечно, многие хотели бы, чтобы это правительство ушло в отставку … Правые в Испании, конечно, жаждут реванша. Но конституционная система Испании устроена так, что свалить правительство нелегко отметил политолог

Ранее сообщалось, что в ходе визита Санчеса в Сеуту его встретили массовые акции протеста. Участники демонстрации освистали главу правительства.